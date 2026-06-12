Una hombre, sobre la relación de Franklin Graham y Trump: "A los políticos les viene bien tener una referencia de Dios"

La organización de este pastor evangélico ha organizado un evento multitudinario en nuestro país. La entrada es gratuita e, incluso, han facilitado la llegada de los asistentes a través de numerosos autobuses gratuitos.

Madrid acoge un importante evento religioso evangélico: el 'Festival de la Esperanza'. Este está capitaneado por el conocido pastor evangélico Franklin Graham.

Horas antes de que el evento religioso comience mucha gente ya espera para poder entrar. El acto atrae gente de toda España. La entrada, además, es gratuita y la propia organización de Graham ha facilitado autobuses para que la gente pueda acudir al festival.

Graham es conocido por ser uno de los guías espirituales del Donald Trump, algo que parece no importar a los asistentes. "A los políticos les viene bien tener una referencia de Dios", señala un asistente, "bien es cierto que, en muchas cosas, parece que no está escuchando o atendiendo al consejo".

La entrada es gratuita ya que, como cuenta otro de los asistentes, está subvencionada a través de la asociación de Graham y los donativos que recibe. Cuando el reportero pregunta por estas donaciones, una mujer cuenta que ella da mucho, pero lo hace "con alegría, porque lo doy para extender el reino de Dios".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido