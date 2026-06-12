Pedro Tarquis, sobre las 'campañas de milagros' en los eventos evangélicos: "No encajan en absoluto con lo que es el Evangelio"

Muchos pastores que organizan estos eventos multitudinarios en estadios de fútbol muestran en directo supuestas sanaciones de fieles que acuden a ellos buscando un milagro.

El 'Festival de la Esperanza' no ha sido el único evento evangélico que se ha celebrado en nuestro país. En el Estadio Metropolitano se reunieron 40.000 personas, que fueron convocadas por Antonio Rodrigues Pereira, un pastor portugués.

En 'The Change' se movilizaron más de 300 iglesias evangélicas y, además de coros góspel, predicadores y grupos de música cristiana, el acto religioso también tuvo como orador a Dani Alves. El exfutbolista, cuya absolución por agresión sexual está recurrida ante el Tribunal Supremo, se presentaba ante los asistentes como un ejemplo de superación.

La organización que ha invitado al deportista quiere seguir llenando estadios y, por ese motivo, facilita dos cuentas bancarias para seguir financiándose: una del pastor portugués, impulsor del proyecto, y otra de una federación religiosa española.

"Sanación completa"

No es en el único acto religioso que ha participado el exfutbolista. La misma federación ha organizado otro evento multitudinario llamado 'Ola del Espíritu'. En este evento, el reclamo son dos pastores conocidos por sus supuestas sanaciones.

Por ejemplo, una mujer pide un milagro para dejar de usar muletas después de haber sufrido un tumor en la médula espinal. Ha viajado desde Austria hasta Badalona para pedir por su sanación completa. Otro hombre viene desde Huesca ya que tiene una fractura en el peroné y quiere dejar de usar muletas.

Entre los asistentes, llama la atención la presencia del exfutbolista. Un hombre afirma que, para él, el deportista es un referente. "Hay uno que te va a juzgar y te va a enseñar", expone, "como seres humanos pecamos".

A pesar de que los organizadores habían permitido al equipo de laSexta grabar el evento, finalmente deciden que el equipo lo abandone sin apenas explicaciones. A pesar de ello, accedemos a las imágenes de la intervención de Alves.

Las cámaras también captan, al final del evento, la salida de la mujer y el hombre que buscaban dejar de usar muletas. El hombre afirma que, a pesar de salir apoyándose en sus muletas, dice que está "mucho mejor". La mujer, por su parte, expone que, en ocasiones, "los milagros se toman su tiempo".

"No encajan en el Evangelio"

Para Pedro Tarquis, portavoz de la Alianza Evangélica Española, estas campañas de milagros que se llevan a cabo en muchos de estos actos multitudinarios "no encajan en absoluto con lo que es el Evangelio".

"Cualquier persona, incluso no creyentes, cuando tiene una situación grave, una enfermedad, espera un milagro y a veces puede ir a un curandero, o puede ir a una iglesia, sea de la confesión que sea", reflexiona, "y nosotros creemos que Dios puede hacer milagros". "La realidad es que eso no se produce con la frecuencia que nos gustaría, más bien, con poca frecuencia", concluye.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El poder de los pastores evangélicos' en atresplayer.