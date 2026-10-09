La Operación Capellán: denuncias contra Salvador Romero y una pregunta sin resolver, ¿dónde están los billetes?

Mientras algunos compradores empiezan a desconfiar de las promesas del protagonista de este timo, Salvador Romero, otros deciden denunciar lo ocurrido. Equipo de Investigación recoge el testimonio del abogado Carlos Aránguez, que representa a varios afectados y explica cómo se ha puesto en marcha el procedimiento judicial.

Las dudas sobre el negocio de los billetes dorados terminaron llegando a los tribunales. Mientras algunos compradores empiezan a desconfiar de las promesas del protagonista de este timo, Salvador Romero, otros deciden denunciar lo ocurrido. Equipo de Investigación recoge el testimonio del abogado Carlos Aránguez, que representa a varios afectados y explica cómo se ha puesto en marcha el procedimiento judicial.

Según el letrado, el procedimiento comenzó con 20 denunciantes, aunque esperaba que se incorporaran más personas. Aránguez sostiene que podría haber cientos de afectados y describe el supuesto mecanismo como una forma de defraudar pequeñas cantidades a muchas personas, lo que dificultaría que cada una decidiera invertir tiempo y dinero en denunciar por separado. "Esperamos que se unan muchas más personas", explica.

Paralelamente, la Guardia Civil pone en marcha la Operación Capellán. En el registro, según la información expuesta por el abogado de la acusación, se encuentran cerca de 40.000 euros en efectivo, hasta cinco vehículos de alta gama y una treintena de dispositivos electrónicos. Sin embargo, uno de los aspectos que más llama la atención es que los investigadores encuentran pocos billetes de los que se habían vendido a los clientes.

La cuestión resulta especialmente relevante porque algunos compradores aseguran que tampoco tienen físicamente los artículos que pagaron. Una de ellas explica que solicitó que Salvador custodiara sus billetes y que firmó un contrato para dejar constancia de ese acuerdo. Según cuenta, les habían transmitido que estarían guardados bajo vigilancia permanente, como si se tratara de un tesoro. "Nos daba a entender que esos billetes estaban custodiados las 24 horas", explica.

Su abogado, Miguel Lozano, dice que hasta donde él sabe, los billetes están custodiados en unas bóvedas. "No he ido ni sé dónde están", agrega.

Durante el programa, Salvador concede una entrevista y reconoce que, en la mayoría de los casos, no entregaba los billetes a los compradores y sostiene que los conservaba en una bóveda situada en un lugar seguro. "Blanqueo de capitales es lo que realmente hice y estoy totalmente arrepentido".

Cuando el programa le pregunta por la afirmación de su expareja de que esa bóveda nunca existió, él lo niega. La investigación deja así abiertas varias preguntas sobre la custodia de los artículos y el destino del dinero, mientras la causa judicial sigue su curso.

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