Equipo de Investigación analizó el fenómeno del 'realfooding' y para ello contó con el análisis del nutricionista Pablo Ojeda.

Preguntado por la obsesión en torno a 'lo saludable', el experto se muestra tajante y situó el punto de inflexión en la pandemia de coronavirus: "Antes se veía que iba aumentando de una manera gradual, pero después ha ido aumentando de forma exponencial porque estamos más pendientes de las redes sociales".

Sobre esta práctica, Pablo Ojeda apunta que "el 'realfooding' tiene un efecto fantástico porque defiende comer menos alimentos procesados, más verdura y pescado".

No obstante, lanza una advertencia: "El problema no está en la comida, sino en la cabeza y cómo se transmite el mensaje. Cuando se mandan mensajes muy radicales, las personas, muchas de ellas, no saben interpretarlos y los llevan al extremo. Ahí es donde viene el problema".

El nutricionista admite que cuando habla del tema recibe infinidad de críticas y lamenta. "Eso ya te está mostrando el extremismo".

