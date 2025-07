36 horas de jornada sin cobrar extras: las infames condiciones de trabajo de un camarero de chiringuito

"Faltan camareros", informa Glòria Serra en este reportaje de Equipo de Investigación emitidio recientemente en laSexta. Tanto es así que uno de cada dos puestos no se cubre. "En el país con más bares del mundo y más de 2 millones de parados, nadie quiere trabajar en un chiringuito. ¿Por qué?", se pregunta la periodista.

La respuesta quizá tenga mucho que ver con las infames condiciones de trabajo que en demasiadas ocasiones les son impuestas a los trabajadores de este sector. Buen ejemplo de ello es Miguel Palmer, un excamarero de chiringuitos que presta su testimonio al programa.

"Trabajaba todos los días de 10:00 a 16:00 y luego volvía a las 19:00 hasta el cierre. Son 15 o 16 horas todos los días. Al final son 90 días de todos los meses de verano de continuo, trabajando todo el rato", denuncia.

Incluso ha llegado a hacer una jornada laboral de 36 horas "de acabar a la 01:30 o a las 02:00 y tener que volver a las 07:00". "No me daba ni el tiempo para ir a casa. Directamente me quedé en el restaurante", narra.

Y no, no le pagaban ni una sola hora extra.

* Ya puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: el chiringuito' en atresplayer.com.