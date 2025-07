Un dentista, tajante ante la moda de sustituir toda la dentadura por coronas: "Es una salvajada"

La llamada 'sonrisa de Hollywood', que se ha popularizado en redes sociales como TikTok, preocupa a los dentistas en Reino Unido. La tendencia consiste en tallar todas las piezas dentales para colocar coronas, algo que el odontólogo Francisco Ibáñez considera una auténtica "salvajada".

Ibáñez, consultado por Equipo de Investigación, analiza uno de estos casos virales y lamenta: "Lo que estoy viendo ahí es que han sacrificado un montón de tejido dental sano en una chica muy joven para colocar coronas en todos los dientes", asegura el profesional.

A su juicio, esta moda no solo es agresiva, sino también poco estética: "Es una locura", insiste, añadiendo que genera "sonrisas muy artificiales" o directamente "teclas de piano". "A mí estéticamente no me gusta", subraya, aunque confía en que "como todas las modas, pasará". En el vídeo, puedes ver completa su reflexión.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.