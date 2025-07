"Le dije a la doctora que mi cabeza iba a ser de las más vistas de España": José Bono habla en Equipo de Investigación de su injerto capilar

Muchos años antes de que Cristiano Ronaldo apostara por el negocio del pelo o de que personajes tan conocidos como Diego Simeone (El Cholo) o Rafa Nadal se decidieran a somerterse a una cirugía capilar, él fue uno de los primeros en dar el paso, cuando casi nadie se atrevía.

José Bono fue quien provocó "el mayor efecto llamada en España", apuntaba Glòria Serra en este reportaje de Equipo de Investigación de 2021. El político hablaba con los redactores del programa y desvelaba las razones que le llevaron a trasplantarse pelo en diciembre de 2007, poco antes de convertirse en presidente del Congreso de los Diputados.

"Vi a un amigo mío al que hacía tiempo que no veía y me sorprendió. Lo vi mucho más joven y le pregunté qué se había hecho y dónde. A la semana me estaba haciendo el trasplante capilar del que estoy muy satisfecho", contaba el político.

Él solo quería sentirse bien "a nivel estético y de presencia", pero algunas clínicas famosas utilizaron su cambio de imagen en sus anuncios publicitarios. "Sugerían que me habían hecho ellos el trasplante y tuve que ir a un programa de televisión que todo era falso, que a mí me lo había hecho la doctora Mónica Rolando", narraba.

"Me pusieron alrededor de unos 3.000 pelos y la intervención duró desde las 8 de la mañana hasta la 12". Mientras tanto, veía documentales y leía. A los pocos días, celebraba por todo lo alto y sin molestias las navidades. "Me han pedido la dirección de la doctora Rolando no menos de 1.000 personas", algo que él ya se esperaba. "Le dije a la doctora que mi cabeza iba a ser de las más vistas de España", cuenta Bono. Él ya sabía que iba a ser presidente del Congreso.

