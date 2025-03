Nuria Roca recuerda cómo vivió el enfrentamiento entre 'El Yoyas' y Fominaya: "Le tuvieron que agarrar algunos compañeros"

La fama de Carlos Navarro, más conocido como 'El Yoyas', fue en ascenso y le abrió las puertas a varios platós de televisión y a hacer de tertuliano. No obstante, su actitud le llevó a fuertes encontronazos hasta el punto de estar cerca de agredir a Silvia Fominaya.

"Me acaba de llamar 'puta' en la publicidad. Que se levante y lo diga", dijo Fominaya en directo. "Voy a abrir la caja de las galletas y va a pillar hasta el Príncipe. Imbéciles, que sois imbéciles. Y tú no te traigas un gorila para que me pegue porque me va a comer la poll* el gorila y tú, imbécil", le replicó 'El Yoyas'.

La presentadora de aquel espacio televisivo era Nuria Roca, que recuerda ahora cómo vivió el episodio: "Fue realmente agresivo y violento. Yo creo que, por ambas partes, lo que pasa es que él era mucho más vehemente y mucho más agresivo, pero la situación fue realmente incómoda y violenta. Él coge un vaso de agua y recuerdo que se lo tiró a Fominaya, le tuvieron que agarrar a algunos compañeros porque si no llega a salir a alguien a separarles, yo creo que aquello hubiera acabado mal".

"El toque de atención se le da porque aquel episodio nos sobrepasó a todos y a la vuelta de publicidad él pidió perdón a la audiencia. Lo que pasa es que luego, todo lo acababa estropeando, es decir, empezaba pidiendo perdón y luego decía, 'pido perdón a todos menos a ella que eres como' y empezaba a decir otro improperio", relata.