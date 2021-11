Isabel Lanza, cocinera, denuncia a la organización de Alberto Varela, el creador de los retiros de ayahuasca en todo el mundo, por manipular presuntamente a su hija. La mujer cuenta a Equipo de Investigación que la joven se pone en contacto con Varela porque ella trabajaba en la organización como cocinera y a la hija "le ofrecieron irse a trabajar a Marbella el mes de agosto por 1.200 euros más alojamiento".

"Estamos necesitadas y no teníamos para pagar el alquiler y le dije que se fuera para tener un ingreso, pero le pedí que no se involucrara con esa gente y que no probara la ayahuasca", recuerda la mujer, quien dice que no sabe dónde está ahora su hija.

Además, Isabel Lanza afirma: "Yo sé que él le habla al oído mientras ella está drogada y hace con ella lo que quiere, le pone imágenes, le pone música y le mete toda la porquería, le dice que deje a su madre, que corte con sus hermanos, con sus amistades, con todo, que él es su amo y va a estar bien allí". Así, la mujer declara de forma contundente: "Tengo que sacarla de ahí porque me la van a matar".