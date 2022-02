Carmen, la abogada de Angie, accedió a hablar con Equipo de Investigación en 2012 después de que su clienta fuese condenada a 22 años de prisión por el crimen de Ana Páez. La magistrada dijo que había hablado con Angie ese mismo día por teléfono, ya que la mujer tenía "derecho a llamar desde el centro penitenciario".

"Me ha llamado para confirmar si ya se había anunciado el recurso", señaló la abogada. Y es que Angie había recurrido la sentencia. No sabemos de qué forma murió la víctima porque no sabemos qué sustancia inexistente se utilizó y, por lo tanto, no sabemos si pudo al final haber a lo mejor eventualmente sufrido un desvanecimiento que la hubiera llevado a perder la conciencia y a no poderse quitar la bolsa de la cabeza sin ayuda o sin intervención de nadie, por lo que su fallecimiento pudo ser casual", declaró Carmen a Equipo de Investigación, a lo que añadió que pudo ocurrir mientras "practicaba sexo".

