Equipo de Investigación realizó un reportaje sobre el ayuno intermitente en enero de 2021. En ese momento, Miguel Aganzo, nutricionista, siguió los casos de dos personas que acababan de empezar ayuno intermitente.

Una de ellas era Cristina, quien, tras pasar dos días haciendo ayuno intermitente, contó que se encontraba "bastante mal". "Me he levantado con la piel muy seca y muy acelerada. Además, me desperté a las 3:00 horas, que yo siempre duermo del tirón, y tenía una sensación de vacío muy fuerte", expresó, a lo que añadió horas más tarde que llevaba toda la mañana "con dolor de cabeza" y que se encontraba "como débil".

Miguel Aganzo, nutricionista, explicó que esas eran algunas del ayuno intermitente, "el problema para conciliar el sueño y la deshidratación", que Cristina notaba en su piel. "Lo que Cristina cuenta son las consecuencias de un déficit en la ingesta energética. Su ingesta energética es inferior a lo que ella necesita para encontrarse bien, por lo que el cuerpo está empezando a demandar alimentos", señaló.

Finalmente, Cristina dijo que no le "compensaba" hacer ayuno intermitente dos semanas después de empezarlo: "Aunque es verdad que he bajado casi tres centímetros de cintura y cadera, me noto muy mala cara y me siento muy débil. No me compensa porque bajo más o menos lo mismo que comiendo sano, y la sensación general es que no me encuentro bien", expresó.

Para Aganzo. "Cristina no cumplía desde el principio del perfil para llevar con éxito la dieta de ayuno intermitente, ni siquiera en un espacio de tiempo corto". "La gran contra que tiene el ayuno intermitente planteado como una dieta de adelgazamiento es que si no se mantiene a lo largo del tiempo, no tiene sentido hacerla", afirmó el nutricionista.

En este vídeo, puedes ver también el caso de Álvaro, quien aguantó cinco días haciendo el ayuno intermitente. El nutricionista Miguel Aganzo criticó en su caso que "no sirve de nada hacer ayuno intermitente durante cinco días, si luego lo celebras tomando alcohol". "Todo el beneficio que ha conseguido lo pierde", apostilló.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de enero de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.