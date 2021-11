Nadie sospechó de Antonio Ojeda, 'El Rubio', cuando buscaban a Yéremi Vargas. Sin embargo, según los vecinos, el hombre siempre estuvo ahí, detrás de las cámaras. Equipo de Investigación habla con José Luis Herrera, jefe de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana, quien reconoce que "no se dio importancia" a la declaración de Ojeda, en la que afirmaba haber sido testigo de la desaparición del niño.

"Creo que lo comentamos y no le dimos importancia. No nos dimos cuenta", dice el agente, tras lo que apostilla que viéndolo a posteriori, no sabe si fue un error no tener el testimonio de 'El Rubio' en consideración.