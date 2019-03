Pepe Carril, exmilitante del PP, sobre Nicolás: "La corrupción no aparece por generación espontánea, se aprende"

El día en que empieza la investigación de Equipo de Investigación sobre el pequeño Nicolás lleva tres semanas viviendo en la sombra. Aun pasará otros 15 días oculto, pero finalmente sabremos de él. Hemos quedado en hablar por teléfono. "Yo quiero que termine ya, porque a mí me están jodiendo la vida con lo que están diciendo”, afirma Francisco Nicolás al otro lado de la línea. “Lo bueno es que no saben ni dónde vivo, eso es cojonudo".

Su desaparición hace que cada día que pasa aumente el interés por él. Es el gran protagonista de todas las conversaciones y cada día, su nombre se relaciona con un nuevo escándalo. Su cara, que ahora es noticia, lleva años apareciendo en televisión, preparando su ascenso al poder. Sin que nos diéramos cuenta, pero a la vista de todos.



Sabe que la clave está en acercarse a los políticos. Con 14 años, juega a ser escolta de Esperanza Aguirre. El pequeño Nicolás tiene costumbres inusuales para un niño de su edad. Cuando sale del colegio, acompaña a su madre en la sede del Partido Popular de su barrio.

No consigue afiliarse. Pero conoce los atajos de la política, por eso busca a alguien que le abra las puertas del partido y le permita estar cerca de los líderes. En las primeras fotografías con políticos del pequeño Nicolás aparece con acreditación oficial.



¿Quién le permite estar en los actos del partido? Los medios señalan al presidente de la junta del distrito donde vive el chico. Vamos a buscarle a unas oficinas municipales que el pequeño Nicolás conoce a la perfección. ¿Cómo consigue, con 14 años, que un concejal le apadrine?



Vamos a intentar que nos explique por qué, según lo publicado, el pequeño Nicolás frecuenta su despacho. Sin embargo, el primer contacto político de Francisco Nicolás no quiere contestarnos. Sus funcionarios bajan las persianas, pero hay otra forma de verle. Hoy es día de pleno y las puertas se abren a las cámaras.



La oposición le pregunta y esta es su declaración: "Yo nunca he presentado a esta persona a nadie de mi confianza", expresaba Luis Miguel Boto, concejal de Chamartín. Se marcha sin explicar por qué facilita al pequeño Nicolás su despegue político. Por qué aparece en tantas fotos con él. Le esperamos a la salida de un acto de empresarios. El concejal nos ve y se hace una foto con su acompañante. ¿Está intentando quitar importancia a las fotografías que se hizo con el pequeño Nicolás?

Francisco Nicolás acudía mucho al PP de Chamartín, ¿acudía a actos? “Se le recibió como una persona más, con su madre de la mano, sin ningún problema. ¿Qué asistía a actos? Claro que asistía a actos, no vamos a negarlo, igual que habéis visto vosotros aquí. Una persona que ha querido hacerse una fotografía conmigo, por supuesto, lo que realmente y menos con una persona menor de edad, no me voy a ni a plantear que se iba a hacer un selfie fotográfico de estas cosas”.



El pequeño Nicolás no tardará en cambiar a este concejal de barrio por otro político. El anfitrión de Rajoy cuando va a votar, un concejal del Ayuntamiento de Madrid. A su lado, siempre Francisco Nicolás, cada día más cerca del poder. ¿Qué méritos ha hecho el pequeño Nicolás para estar ahí? Vamos a preguntarlo a la sede del partido en Moncloa.

Álvaro Bellorín, el segundo político que sostiene al pequeño Nicolás, huye de la cámara sin responder, pero averiguamos cómo Francisco Nicolás se gana al político con trabajos en la sombra. El joven manda mensajes en los que pide el voto para su mentor en las elecciones internas del partido.



El concejal se niega a contestar nuestras preguntas pero con la ayuda del pequeño Nicolás, gana las elecciones. "450 votos él. 115 el otro". El joven presume en mensajes a sus amigos. "El otro", para Francisco Nicolás, es “un tonto que nadie conoce".



Localizamos a ese desconocido candidato del que se ríe el pequeño Nicolás, se ha querellado contra él por su actitud el día de las elecciones. "Se comporta de forma grosera, insulta a todo el mundo. A mí no solamente me insulta sino que dice cosas que son demasiado graves como para dejarlas pasar y le pongo una querella por esa actuación", explica Pepe Carril.



Pero, ¿qué le dijo exactamente para que usted le tuviera que interponer una querella? "Afirmaban que yo estaba imputado en una estafa y que yo era un estafador imputado y que era no merecedor de ser candidato. Si ese chaval aprende estas cosas pues va a ir mal. Lo de la corrupción no es algo que aparece por generación espontánea, se aprende".