Equipo de Investigación puso el foco en la Iglesia de El Palmar de Troya en 'Anatomía de una secta', un programa de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Clara relató su incansable lucha por recuperar a su hermana Isabel tras años sin poder verla. La dejó en la Iglesia de El Palmar de Troya convertida en monja y desde entonces no sabe nada de ella.

Isabel entrega su vida a la clausura y hasta cambia de nombre: ahora es María Verónica.

"Me apetece estar con mi hermana, abrazarla. Quiero que me diga cuál es su voluntad y, si pudiera, la sacaría y me la traería sin pensarlo", relata Clara. Culpa a la estricta doctrina religiosa de alejarla de su hermana: les acusa de tenerla retenida.

Clara intenta acceder al recinto de la Iglesia tras cambiar su ropa para vestir como ellos. Sin embargo, no logra su objetivo, ni los fieles que fueron sus amigos le ayudan a contactar con su hermana. "Tú no tienes permiso para entrar, tu hermana está bien", es lo único que le dicen.

Finalmente, se va sin ver a su hermana y sin saber qué ocurre detrás de los grandes muros que rodean a la Iglesia.

Por otro lado, Equipo de Investigación muestra cómo son las normas de la Iglesia Palmariana: "Prohibido ir a playas, piscinas o lugares con exhibiciones indecorosas". Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.