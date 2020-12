Josep Maria Mainat habla por primera vez sobre qué ocurrió la noche en la que presuntamente su mujer intentó matarlo en Equipo de Investigación. "Recuerdo la noche (del 22 al 23 de junio). Yo estuve en coma algunos ratos, después me desperté, aunque hay trozos que no recuerdo, que tengo un blackout (apagón)", cuenta el productor de televisión.

"Cuando yo estaba ahí dormido, me dijeron que me despertase que estaba a diez de azúcar, que había estado a punto de morirme y que suerte que habían llegado a tiempo. Tengo una imagen previa que era ella dándome unas inyecciones", recuerda Mainat, aunque comenta que cuando fue a la Policía dijo que necesitaba "todas las explicaciones posibles de por qué una persona por primera vez en su vida se pone a diez de azúcar sin que haya hecho nada especial". "Con lo cual yo lo que dije fue eso, pero creo que es mejor que se investigue bien", apostilla.

"Si al final todos deciden y el juez ve que la única posibilidad es que haya una persona que me haya inyectado algo que no me debería haber inyectado pues entonces no hay muchas posibilidades, ella es la única persona adulta que estaba ahí que podía hacerlo, pero quiero que esto quede muy delimitado, muy claro y que se haya un juicio de verdad, a fondo", reclama Mainat.

En lo referente a las cámaras de seguridad que tiene en su casa, Mainat asegura que fue su mujer, Angela Dobrowolski, quien las instaló. "Todo el mundo dice que yo soy un pesado, pero si las instalamos fue porque ella lo pidió en su momento", afirma.