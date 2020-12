Josep Maria Mainat habla en exclusiva con Equipo de Investigación sobre la noche de su presunto asesinato y cuenta cómo desea que termine esta historia. " Yo deseo que se vaya esta Angela de ahora. Odio profundamente la persona que veo ahora cuando veo a Ángela. La odio profundamente porque se ha llevado la otra", manifiesta el productor de televisión.

Sin embargo, Mainat dice que no guarda "rencor" a su mujer. "Me ha dado dos hijos fantásticos y momentos muy buenos, Espero que salga de esta. De verdad deseo que salga de esta. Mis amigos y toda mi gente dicen que tengo el síndrome de Estocolmo", cuenta Mainat al programa.

Por su parte, Angela Dobrowolski dice que no se arrepiente de nada de lo ocurrido: "¿Por qué me voy a arrepentir? Me han robado mis hijos, me han metido en la cárcel...", comenta la mujer de Mainat mientras habla con sus abogados. Además, la mujer justifica el asalto a la casa familiar diciendo que dedicó "años a montar esa casa, en hacer de ella un hogar".