Equipo de Investigación localiza a un informático que asegura que Angela Dobrowolski le contrató pocos días después del presunto intento de asesinato a su marido. "Contacto conmigo a través de una página que hay en la que yo trabajo para contratar informático de empresa y ella solicitó nuestra servicio", afirma, a lo que añade que le contó que "su hija pequeña le había bloqueado el ordenador y que no podía acceder a él".

"Ella me dijo que si podía acceder a unas imágenes concretas que estaban en unas carpetas que se guardan con el día y la fecha que me pedía ella, que no recuerdo ahora cual era, pero creo que coincidía con lo del marido", afirma el informático, quien le contestó que él no podía hacer eso. "Esto no es mi competencia ni nada y menos no siendo el ordenador de ella. Quería desaparecer una serie de cosas, no sé lo motivos", cuenta a Equipo de Investigación.

Asimismo, al informático le llamó la atención que Angela Dobrowolski tenía "cosas que no son normales, como documentación sobre cómo se puede inducir un coma diabético". "Estaba buscando información sobre esto, ella me dijo que era un proyecto que tenía y que eran unos ejercicios que le habían dicho que hicieran en la Escuela de Medicina, pero no me pareció muy normal", señala.

Sin embargo, la mujer de Mainat niega que contactase con un informático tras la noche del presunto intento de asesinato a su marido para borrar las imágenes de las cámaras de seguridad de su casa. "Esto es imposible porque esos se van directamente a un servidor de Prosegur", afirma Dobrowolski.