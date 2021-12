María del Carmen Díaz Gijón fue la víctima número 16 del 'loco del chándal' y su víctima mortal. En Equipo de Investigación, localizaron a uno de los testigos del crimen, recuerda nítidamente lo que ocurrió hace más de dos décadas.

"Escuchamos unos chillidos. Un hombre gritó al ladrón, vimos que corrió, le tiramos dos veces y se volvió a levantar", afirma. En un "intercambio", al 'loco del chándal' se le cayó un papel, un volante médico que intentó recuperar.

"No se me olvidará el rostro, sabía que había hecho algo malo: era un muerto andante", agrega. En el vídeo también vemos el testimonio del marido de la víctima, que recuerda cómo fue aquella fatídica mañana. "No la llegué a tocar. Nos ha destruído la vida, sobre todo a mí", confiesa.

