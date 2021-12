Equipo de Investigación analizó el fenómeno de los considerados superalimentos y puso el foco en la espirulina en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Para conocer todo sobre ella, habló con José Miguel Mulet, biólogo molecular. "Igual es hasta generoso considerar a la espirulina alimento, no es algo que la gente compre en los supermercados, se vende en tiendas especializadas y, muchas veces, en forma de pastillas, o suplemento", explicó.

Mulet destacó que las proteínas o minerales que contiene la cantidad recomendada diaria de espirulina -tres gramos- es "muy poca, ridícula".

"80 gramos de espirulina es lo que viene en un bote entero de los que habitualmente se comercializan, algo equivalente a 200 gramos de zanahorias [...] equivaldría a 60 gramos de pechuga de pollo", destacó.

No obstante, el biólogo molecular aseguró que "el principal problema" de la espirulina es su precio: "80 gramos valen 17 euros, que si los comparamos con el pollo, o las zanahorias, estamos hablando de un producto 50 o 100 veces más caro".

Además, aunque la espirulina es rica en vitamina B12 y podría considerarse apropiada para dietas veganas o vegetarianas pobres en esta vitamina, en realidad, no es asimilable. "El problema es que la vitamina B12 presente en la espirulina no es asimilable y, por eso, no se recomienda", aclaró el biólogo.

"Los superalimentos tienen una determinada concentración de vitaminas, proteínas, o nutrientes, pero, en general, como tenemos acceso a una dieta rica, lo mismo podemos conseguirlo de otras fuentes, y mucho más barato", zanjó finalmente, José Miguel Mulet.

Además, Equipo de Investigación analizó en un laboratorio espirulina de un supermercado de procedencia desconocida; espirulina de cultivo ecológico de Murcia y espirulina de un herbolario, también de procedencia desconocida.

"Desde el punto de vista del microscopio, se ve que la muestra primera y tercera presenta una contaminación aparentemente mayor que la segunda", indicó José Luis García, biólogo.

"La espirulina que se utiliza en grandes proporciones se cultiva, fundamentalmente, al aire libre y recibe toda la contaminación ambiental que exista en el entorno. Hay que decir que la mayor parte de la espirulina comercializada en el mundo viene de China. Cuanto más contaminada esté la región donde se produzca hay más riesgo de que haya contaminación de metales pesados y otras cosas que podrían venir del agua", añadió García.

Por otro lado, Equipo de Investigación mostró cómo la planta de aloe vera ya era utilizada para curar el asma y procesos reumáticos en el Antiguo Egipto, algo que hacía que fuera conocida como planta de la inmortalidad. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hacer referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.