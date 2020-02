Nos trasladamos a el Valle de los Caídos e intentamos acceder a su parte oculta. Para ello, contactamos con los monjes benedictinos, aunque no conseguimos hablar con prior del Valle, Santiago Cantera. El día de la exhumación del dictador, el prior Santiago Cantera estuvo junto a la familia Franco. Fue uno de los protagonistas de ese momento.

Carlos García de Andoín, miembro de la Comisión de Expertos del Valle de los Caídos, afirma que Santiago Cantera "es un monje todavía reciente, que fue una vocación tardía". "Él es un hombre estudioso, experto en temas de historia medieval. Ha escrito libros, es una persona capaz y formada. Se le ha ido conociendo actividades políticas, incluso presencia en alguna candidatura previo a ser monje en el partido falangista", señala García de Andoín.

En esta línea, el miembro de la Comisión de Expertos del Valle de los Caídos indica que "realmente ha tenido un grado de idealización política de tipo franquista, falangista y muy conservador que ha sido un mal servicio al conjunto de la comunidad benedictina".

El prior del Valle se opuso públicamente a la exhumación de Franco, sacando a la luz su faceta más política. En una entrevista a un medio católico, el prior critica la gestión del Gobierno: "No ha habido ningún contacto, incluso cuando hicieron una visita que no habían comunicado a la basílica con la directiva de Patrimonio Nacional, ni siquiera por cortesía, porque yo les habría recibido".

Además, habla de su pasado falangista. "Ni me arrepiento, ni me avergüenzo. Yo a mis veintitantos años tenía mi idealismo y no era religioso. Como religioso, yo no me habría metido en política. Entonces eso no me ofende. Tampoco es un delito que uno tenga o haya tenido unas ideas políticas", defiende.