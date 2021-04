Comprobamos que en Milanuncios hay hasta cinco mensajes de iguales en los que se anuncia la venta de una camada de perros, por lo que decidimos llamar al número de contacto. Al preguntar al hombre que responde la llamada si verdaderamente se dedica a la venta de perros, este responde: "Más o menos, yo vendo ilusiones, la ilusión de tenerlos".

El estafador reconoce a Equipo de Investigación que no tiene los perros que anuncia, sino que solamente tiene "las fotos", pero asegura que lo que hace "no es estafa, sino hurto" porque, según dice, no supera "la cantidad de 400 euros".

En ese momento, comienza a sonar un teléfono y el estafador no se corta en atender la llamada delante de la reportera, en la que una persona se muestra interesada en comprar un caniche toy. El hombre le comenta que "serían 450 euros con el envío y el pago sería la mitad por adelantado y la otra mitad cuando lo tenga por transferencia bancaria", tras lo que le pregunta qué banco utiliza. La conversación completa entre el estafador y la posible víctima, en este vídeo.