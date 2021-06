El entorno de Tomás Gimeno creía que había huido con las niñas antes de que se confirmaran los peores presagios. Se trata de una opción que incluso les había planteado antes de cualquier sospecha de que pudiera hacerlo. De hecho, uno de sus amigos narró una conversación con el desaparecido que le hacía poner todas las sospechas en esta posibilidad.

"Quedamos para comer hace un año y hablamos de la custodia compartida y me dijo así como en broma... 'a mi antes de que me las quiten me las llevo'", ha explicado el joven a Equipo de Investigación. En el vídeo principal de esta noticia puedes conocer su testimonio al completo.