Alex Sarneki, reponsable de Uber: "Es elección de los conductores declarar impuestos, nosotros somos flexibles"

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN | 'EL EFECTO UBER'

Alex Sarneki es el responsable europeo de Uber. Tiene 27 años, es sociólogo y economista. Enseña su móvil a la cámara, quiere demostrar que, salvo en España, Uber funciona en toda Europa. No revela cifras, pero asegura que en 2015 crearán más de 400.000 puestos de trabajo en Europa. "Habrá muchas posibilidades de autoempleo para los conductores". Alex Sarneki explica que Uber no puede declarar impuestos por los conductores porque no son sus empleados. "Nosotros somos flexibles, al final es su elección". Está convencido de que la empresa ganará la batalla en los tribunales para volver a operar en España.