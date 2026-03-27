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"Era muy conflictivo"

"Es muy peligroso": el temor en la Cañada Real a Micael, autor del atropello mortal en la boda de Torrejón

El autor del atropello en el evento vivía en la Cañada Real, lugar donde prefieren no hablar demasiado de quien fuera su vecino. "Hay que tener mucho cuidado porque luego hay mucha represalia", cuentan.

"Es muy peligroso": el temor en la Cañada Real a Micael, autor del atropello mortal en la boda de Torrejón

Micael, autor del atropello mortal en la boda de Torrejón, vivía en la Cañada Real. En el mayor asentamiento ilegal de España. En un lugar en el que los que allí residen prefieren no hablar, o no hablar demasiado, sobre su persona con Equipo de Investigación. "No, no tengo un segundín", dicen al programa.

Prefieren no hablar de su vecino. Tan solo unos pocos dicen algo de él, y le definen como una persona "muy peligrosa" y "muy conflictiva".

Midiendo sus palabras. "Lo conocemos de paso. Su familia tuvo que marcharse de allí porque la otra parte iban a por él".

"Hay que tener mucho cuidado porque hay mucha represalia después", dicen en la Cañada Real.

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