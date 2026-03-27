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Su vida, destrozada

Las múltiples operaciones a una de las víctimas del atropello mortal en Torrejón: "He perdido un oído y tengo una prótesis en el ojo"

Victoria, una de las víctimas de la boda de Torrejón, sufrió en el atropelló numerosas heridas en la cara y en el resto del cuerpo que han hecho que haya pasado no pocas veces por el quirófano.

Las múltiples operaciones a una de las víctimas del atropello mortal en Torrejón: "He perdido un oído y tengo una prótesis en el ojo"

Victoria, una de las víctimas del atropello mortal en la boda de Torrejón, se sentó en el estrado para declarar sobre los hechos en los que murieron un total de cuatro personas. Su vida, destrozada. "Tengo una operación en la ceja, otra en la nariz, en los labios, en el tobillo... y he perdido un oído. Tengo una prótesis puesta en lo que es el ojo", relata.

Su diagnóstico, traumatismo craneoencefálico con hundimiento del arco ciliar izquierdo y hueso frontal con herida inciso-contusa en la misma zona, traumatismo nasal con hematoma epicraneal frontorbitario izquierdo, rotura de huesos propios de la nariz y fractura de la unión frontocigomática izquierda, fractura bimalcolar tibial, fractura de peroné distal y trastorno por estrés postraumático.

Todo ello necesitó de tratamiento quirúrgico, médico y psiquiátrico.

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