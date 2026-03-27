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Primeras palabras tras lo de Torrejón

La mujer de Micael, sobre el "carácter" de su marido: "No niego que me haya levantado la mano, pero son discusiones de pareja"

Victoria ha hablado con Equipo de Investigación para hablar del motivo por el que su marido fue a la boda sin estar invitado: "Fue por llevar al niño, a Edu. Estaba enfermo y, de repente, no quería salir y no se quería vestir".

La mujer de Micael

Victoria, mujer de Micael, ha concedido a Equipo de Investigación la que es su primera entrevista después del atropello mortal en la boda de Torrejón. "Estoy nerviosa", dice en el programa, en el que ha hablado de cómo se conocieron en la Cañada Real. "Hasta hoy, que son 21 años", cuenta.

"Sí, tenía carácter. No lo niego, por eso dicen que es agresivo, pero claro... ¿Qué si hemos tenido discusiones? Sí, no lo niego. No niego que me haya levantado la mano, pero son discusiones de pareja que luego perdonas", relata.

Ha explicado además el motivo por el que fue a la boda a pesar de no estar invitado: "Fue por llevar a Edu, al niño. Estaba enfermo. De repente, de la noche a la mañana, no quería salir y no se quería vestir".

Le diagnosticaron un trastorno psicológico: Cuando salió del centro fue muy bien. Ya quería salir. Por eso fue a la boda. Iba por llevar al niño, para que se encontrase con sus amigos y con sus amigas".

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