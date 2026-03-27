"Muchas navajas y una pistola plateada": la explicación del autor del atropello mortal en la boda de Torrejón

En sus palabras en el tribunal, Micael dice que no sabe decir si había "miles de navajas" porque no le dio tiempo a contarlas. Afirma que pisó el acelerador "automáticamente": "Me agaché y sentí un golpe fuerte".

Micael, acusado y posteriormente condenado por el atropello mortal en Torrejón en el que murieron cuatro asistentes a una boda, afirmó en el proceso judicial que vio "muchas navajas" y que incluso le pegaron dos tiros".

"Viene mi hijo y me dice que un niño se ha metido con él. Le dije que no pasaba nada, que estaban borrachos. Cuando salgo fuera había unos chavales que empezaron a golpear a mi Edu. A mi me golpearon en los ojos y empecé a sangrar por la nariz, la boca y me tiraron al suelo", cuenta.

Es entonces cuando, dice, le lanzaron "una navaja": "Justo aquí me pinchó. Vi muchas navajas, no te sé decir si había mil porque no me dio tiempo a contarlas. Solo escuchaba voces. Cuando salgo veo a Ramón con una pistola en la mano. Plateada. Dos tiros me tiraron".

"¿Quién pisó el acelerador? Mi cuerpo solo, automáticamente. Me agaché y sentí un golpe fuerte. Cuando tuve la oportunidad de ponerme de pie venía gente detrás de mí. Al levantarme solo vi la luna rota", contó.

El abogado de la acusación particular, en ese sentido, desmintió la declaración de Micael: "Claro que no hubo disparos. Ni disparos ni ningún tipo de agresión".

La Policía Judicial de Tráfico, una vez analizados los hechos, no apreciaron marcas de frenada. "El vehículo, a 70 metros del paso de peatones, va a 48 km/h y luego a 62. Va acelerando".

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