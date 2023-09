Los análisis de la joven de Pozoblanco no son concluyentes, no hay pruebas biológicas ni toxicológicas. "No se puede probar. Tenemos pruebas de lo que ha podido ocurrir", indica Patricia Catalina López, que ha ejercido como acusación popular, en un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir.

Patricia Catalina López asegura que existen mensajes entre los miembros de 'La Manada' donde se aprecia un "absoluto desprecio" hacia la víctima. "Esto puede servir como indicio para demostrar que no hay consentimiento", asegura.

De esta forma, al no haber consentimiento, se habría producido un delito "que le dejará marcada durante toda su vida", recalca López. Por su parte, Agustín Martínez, abogado defensor de tres miembros de 'La Manada', intenta justificar las conversaciones acusándoles de ser muy "fanfarrones".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.