Equipo de Investigación tuvo acceso a las declaraciones de la víctima de 'La Manada' en Pozoblanco. La reconstrucción del testimonio fue incluida en un reportaje de 2018 que laSexta ha emitido nuevamente este sábado.

La víctima, una joven estudiante de 21, salió con amigos a la Feria de la localidad cordobesa de Torrecampo. Allí conoció a Alfonso, un militar de 27 años a quien acompañaban José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Antonio Manuel Guerrero.

"Uno de sus amigos era un Guardia Civil al que yo conocía de verlo alguna vez por el pueblo. Alfonso se acercó a mí, era muy simpático y parecía algo colgado. Hablamos y hubo tonteo", contó la joven.

Al salir del lugar con sus amigos, Alfonso se ofreció a llevarle en coche a casa, algo que ella aceptó. Un trayecto del que no recuerda nada, 45 minutos de laguna. "Tengo una laguna en la que no recuerdo absolutamente nada. Abrí los ojos en Pozoblanco, estaba en el asiento de atrás del coche, completamente desnuda, con las medias rotas y quitadas. Alfonso iba conduciendo".

En ese momento, la joven decidió sentarse en el asiento del copiloto, y es que hasta entonces había estado en el asiento de atrás. "Empecé a colocarme el vestido y las medias rápidamente y me pasé desde atrás al asiento del copiloto. Recuerdo que Alfonso me dijo: 'Chúpamela, al menos'. Yo me negué y entonces él me pegó en la cara y en el brazo. Me echó del coche gritándome 'puta'. Su actitud era muy agresiva".

Tras esto, comenzó a preguntar a sus amigos para saber qué había sucedido.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.