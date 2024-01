Óscar Rial, 'El Pastelero', fue detenido por blanqueo relacionado con el narcotráfico después de una redada; tal y como descubrió este programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes. Según pudieron saber, este hombre poseía una empresa familiar de hojaldres y pasteles, pero su elevado tren de vida llamó la atención de su alrededor.

En este programa hablamos con el periodista español Nacho Carretero, autor de 'Fariña', sobre cuando fue detenido por el entramado de empresas y su patrimonio: "Le detuvieron por blanqueo, pero no llegó a juicio porque no había pruebas contra él", confesó. Lo que sí sospechaba la Fiscalía es que poseía una mansión valorada en 800.000 euros, con piscina y cancha de pádel; pero que no tenía declarada.

En este vídeo, un equipo del programa habló con el vecino de la casa de al lado: "Me parece que es del pastelero. Yo no lo conozco y si me cruzo con el no te sabría decir quién es. Tampoco se relaciona con los vecinos". "¿Anteriormente de quién era la casa?", preguntó la reportera, a lo que el otro respondió: "De un empresario de aquí de la zona". "¿No era de Sito Miñanco?", contraatacó la periodista, a lo que el vecino respondió: "Se dice, se dice que fue quien la hizo".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.