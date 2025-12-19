De Madrid a San Sebastián pasando por Zaragoza: así son los diseños del 'arquitecto de la Navidad' que iluminan más de media España

Fue hace más de 20 años cuando comenzó a iluminar España con sus diseños. Fue el Ayuntamiento de Madrid quien apostó por él y, desde entonces, ha hecho 25 diseños de alumbrado.

Lo llaman 'el arquitecto de la Navidad'. Lo llaman así porque desde hace más de 20 años sus diseños iluminan media España. Porque están en todo el país desde que en el año 2004 el Ayuntamiento de Madrid apostase por él para transformar la iluminación navideña.

Desde entonces ha hecho 25 diseños de alumbrado, como las estrellas de Zaragoza que brillan con la Niebla y la iluminación de grandes bahías en la Concha de San Sebastián, donde se ha construido la concha mediante un dibujo.

También en San Cugat del Vallés, con unas campanas que se colocaron en el monasterio para buscar que la gente "mirase hacia arriba y descubriese un universo completamente nuevo".

