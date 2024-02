La tierra de los 66 millones de olivos, la provincia de Jaén, cuanta con cinco restaurantes estrella Michelín. No es un destino referente para el turismo internacional y tampoco cuenta con ningún hotel 5 estrellas. Equipo de Investigación viaja a la ciudad andaluza para conocer los secretos de este éxito culinario.

Los reporteros entrevistan al chef Pedro Sánchez, el primero en hacerse con la distinción. "A mí me sorprendió porque Bagá no es un modelo, por así decirlo, Michelin... Nos pilló por sorpresa, pero fue muy bonito", reconoce. "Esto no es como los Óscar, que te los dan, te lo quedas y te vas para tu casa. Crea presión... Yo la llevo muy bien porque soy muy tranquilo", indica el chef, como puede observarse en el vídeo superior.

En los últimos cinco años la Diputación jiennense ha patrocinado la gala Michelin, aunque nunca se ha celebrado en la provincia. ¿Qué supone ese patrocino? "La Diputación puede aportar o puede apoyar, pero no la Michelin en ese sentido... Los inspectores son muy serios y no darían una estrella para quedar ellos en evidencia... Si se comprara, yo no la tendría, te lo puedo asegurar", defiende Sánchez.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de la última temporada de Equipo de Investigación que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.