"Se llevo a toda la gente para arriba, todos volando": así fue el momento del atropello mortal de la boda de Torrejón

La prima y el padre del novio han hablado del momento en que Micael atropelló mortalmente a cuatro personas en Torrejón. "No le importó que fueran niños, ancianos, mujeres... cuando más daño pudiera hacer, mejor", cuentan.

"Viene y acelera todo lo que marca el marcador del coche". Así habla la prima del novio de la boda de Torrejón del momento del atropello que acabó con la vida de cuatro personas. Así narra el momento en el que Micael, condenado por dichas muertes, "se llevó a toda la gente para arriba".

"Todos volando. Sangre por todos los sitios. Fue un ruido bastante fuerte, un acelerón muy fuerte", cuenta sobre dicho momento.

Manuel, padre del novio, afirma que se llevó "a todo el mundo por delante". "No le importó que fueran niños, ancianos, mujeres... cuando más daño pudiera hacer, mejor", relata.

Entre las víctimas, su madre y uno de sus hermanos: "Mi madre en el cielo, mi hermano en el cielo, un hermano batiéndose entre la vida y la muerte. Mu hijo y mi padre, en el hospital..."

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