Las lágrimas de la madre de una víctima del atropello mortal de la boda de Torrejón: "¡Soy mamá, no me dejes!"

La prima del novio cuenta el momento en que su hijo murió víctima del atropello en la boda de Torrejón. "Me han quitado lo que yo más quería en mi vida", dice.

La prima del novio de la boda gitana de Torrejón ha hablado en Equipo de Investigación del momento del atropello mortal. De momento en que Micael, condenado por los hechos, sesgó la vida de cuatro personas. Entre ellos, su hijo: "Ahí estaba mi niño, volando. Estaba boca abajo y lo cogí en mis brazos y en mis piernas".

"Yo le decía, '¡Iván, Iván! No me dejes, ¡soy mamá!' Por lo menos estuve 20 minutos con mi niño y se estaba desangrando", relata.

Y explica lo que sucedió: "Yo no tenía a nadie. Pedí ayuda, socorro... mi niño murió en mis brazos".

"Tanta gente. Tanta sangre. El bebé ahí conmigo, tan pequeño. Me han quitado lo que yo más quería en mi vida", expresa.

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