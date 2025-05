Un ladrón de cobre accede a hablar con Equipo de Investigación: "Necesitas dos llaves fijas y una tenacilla para cortar vallado"

Antonio Pla, quien fue condenado a prisión por robar cobre en las vías del tren, habla con Equipo de Investigación mientras disfruta de un permiso penitenciario, y reconoce abiertamente que ha cometido 29 robos en un tramo entre Valencia y Barcelona, al tiempo que indica que ha estado 20 años robando en las vías.

"Yo me he dedicado al cobre como mucha gente, remasando fábricas al derribo, que no tienen dueño, y donde no hay nadie, ni vallados, sino que está todo reventado. Fue así hasta que llegó la época de los rumanos, el 'boom' y reventaron todas, no había donde coger. En ese momento, me dio por mirar la Renfe, y vi que ahí también había cobre y busqué la fórmula para poder llevármelo", recuerda, tras lo que indica que se "necesita dos llaves fijas y una tenacilla para cortar vallado".