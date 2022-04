Una influencer, conocida como 'Sweetcarolblog', denuncia ante Equipo de Investigación los mensajes de odio que recibe por las publicaciones que hace en redes de su vida cotidiana sobre moda o cocina. "Yo no sé qué buscan, que entre en depresión... Es un acoso constante, día tras día. Y lo peor es cuando se meten con mi hijo, ahí duele mucho", expresa la mujer, quien no puede contener las lágrimas.

Como ella, otros 90 influencers buscan acabar con la web 'Cotilleando', creada exclusivamente para ganar dinero con el odio en las redes sociales. Para ello, han recurrido a una empresa especializada en crear contenido digital. Una de las influencers que también ha recurrido a la empresa es Lili. En su perfil, 'liliandherband' recibe críticas a su físico, aunque eso no es lo que más le duele: "Lo que más me duele es que hablan de mi familia, de las supuestas infidelidades de mi marido a raíz de sus viajes por trabajo, de mi madre.... ", expresa entre lágrimas, a lo que añade: "Se meten con menores en un lugar donde no puedo hacer nada, y si no eres una persona fuerte y tienes una relación muy consolidada, puede llegar a romper una familia".