Un hostelero mantiene el sueldo a sus trabajadores pese a la inflación: "No tengo días libres, vivo para el negocio"

En un programa de Equipo de Investigación de 2022, Carmelo Rojas contó su dura situación. El empresario contó que tenía a sus tres camareros dados de alta y cada uno cobra 1.400 euros por ocho horas de trabajo diarias, un modelo de negocio que defiende el empresario frente a quienes llevan a cabo prácticas fraudulentas.

Su restaurante aseguró que tenía unos gastos fijos de unos 4.000 euros al mes y explicó que vivía de los menús del día. Incluso, detalló que antes de la inflación cobraba 10 euros por dichos menús, mientras que en ese momento los había aumentado un euro, cobrándolos a 11.

"No puedo contratar un cocinero porque cobraría más de 2.000 euros al mes", contó el empresario en el vídeo principal de esta noticia, donde confesó que su negocio no le daba ganancias: "No tengo vacaciones, no tengo días libres, vivo para el negocio, para que podamos vivir cuatro familias".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.