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Cristianismo evangélico

Eduardo Saldaña, sobre el padre del pastor Franklin Graham: "Ha sido la figura más importante, a nivel religioso, en EEUU"

El pastor evangélico ha visitado nuestro país con el 'Festival de la Esperanza', un evento evangélico que ha logrado reunir a miles de fieles y curiosos en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

El pastor evangélico ha visitado nuestro país con el 'Festival de la Esperanza', un evento evangélico que ha logrado reunir a miles de fieles y curiosos en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

Madrid ha acogido un importante evento religioso evangélico, conocido como 'El Festival de la Esperanza'. Este ha sido organizado por Franklin Graham, uno de los líderes evangélicos más influyentes de Estados Unidos, tanto que llegó a participar en la toma de posesión de Donald Trump.

Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial', cuenta que Graham es hijo de Billy Graham, "que ha sido la figura más importante, a nivel religioso, en EEUU". Como expone, este fue asesor espiritual de unos 15 presidentes estadounidenses lo que hace que su apellido "siga moviendo a muchos fieles en EEUU".

Pero ¿a qué viene Franklin Graham a nuestro país? España en los últimos años, como indica Saldaña, "está viviendo un crecimiento de la implantación del cristianismo evangélico".

El pastor visita nuestro país después de recorrer otros 49 con su 'Festival de la Esperanza'. Graham se va a alojar en uno de los hoteles más exclusivos de la capital y va acompañado por un equipo de más de 100 personas.

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