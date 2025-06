"No hay café": así es la ley seca que se ha instaurado en las terrazas del centro de Madrid desde la pandemia

Equipo de Investigación comprueba de primera mano que las denuncias de usuarios en redes sociales que dicen que no les sirvieron café en terrazas del centro de Madrid son ciertas. En el vídeo, camareros dicen abiertamente que no los sirven.

¿Recuerdan el "relaxing cup of café con leche in plaza Mayor"? Pues ya no es posible ni en la Plaza Mayor, ni en otras zonas de la capital. Desde la pandemia, una ley seca del café se ha instaurado en las terrazas. "Si se toman un café y se tiran una hora, son dos euros en una hora, así que se reserva para mesas que vayan a comer y a gastarse 100 euros", expresa un hostelero.

Nos dirigimos a otra terraza, donde nos dicen que "no hay café en la terraza". "O cerveza o vino, pero si es café tiene que ser dentro en la barra", afirma un camarero. Y en otro establecimiento, tienen un cartel en el que informan a los clientes de que "a partir de las 12:00 horas los cafés, tés e infusiones solo se podrán tomar en barra y para llevar, pero no se servirán en la terraza". "El café en terraza está reservado solo para las horas de comida, cariño. No ponemos café en terraza", indica el camarero de otro local.

