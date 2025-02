"Con el hambre que he pasado... ¡Me cago en mis muelas!": así se quejaba Chiquito de su fama tardía

Tony Antonio, presidente de la asociación de Humoristas, recuerda cómo se quejaba Chiquito de la mala vida que había tenido antes de hacerse famoso con 62 años y cómo, a partir de esa edad, no paró de ganar. Tanto, que no sabía en qué gastar el dinero.

Tony Antonio, presidente de la asociación de Humoristas, habla de cómo la década de los 90 se convirtió en la edad de oro del humor español. Tanto, que él ahora puede vivir de lo que ganó entonces. "Gané muchísimo, pero hubo gente que ganó muchísimo más", cuenta. Uno de ellos fue Chiquito de la Calzada.

Al humorista le llegó la fama con 62 años. "Hasta que ha muerto no ha parado de ganar dinero", cuenta, y recuerda cómo se quejaba de la mala vida que había llevado antes: "Me decía 'Toni, con el hambre que he pasado, ¡Me cago en mis muelas! No sé en qué gastar mi dinero, se lo van a comer todos mis sobrinos".

"Y yo decía 'bueno, que disfruten los sobrinos'", recuerda. "Era un genio, era un genio", concluye.