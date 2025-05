El hacker Alcasec revela que El Pequeño Nicolás le pidió datos sobre Ayuso y otros políticos: "Hay un listado"

El polémico hacker Alcasec ha vuelto a escena tras ser detenido nuevamente en el marco de una operación que también ha salpicado a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Ambos están investigados en la misma causa por la presunta exfiltración de datos de entidades públicas y privadas, que luego habrían comercializado y blanqueado.

La jueza instructora indaga delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, descubrimiento y revelación de secretos, así como allanamiento e intrusión en sistemas informáticos, apoderamiento y cesión de datos reservados.

Dentro de esta trama, además de Alcasec —alias de José Luis Huertas— han sido arrestados el youtuber Álvaro Martín (en Andorra) y Adrián Molina, acusados de sustraer información confidencial de organismos públicos y empresas privadas.

Alcasec, un joven hacker con varios antecedentes, ya protagonizó titulares en 2023, cuando el programa Equipo de Investigación logró localizarlo y entrevistarlo. Durante aquella conversación, reconoció haber perpetrado la mayoría de los ciberataques que se le atribuían. "Menos lo de Granada, todo", admitía con naturalidad.

Entre sus acciones más graves, destaca su acceso al Punto Neutro Judicial, la red interna de comunicaciones del Poder Judicial. Según explicó entonces, lo hizo movido por "una mezcla de venganza y rabia" hacia un juez que lo habría retenido seis meses en un centro de menores de forma irregular, hasta que la Audiencia Provincial ordenó su liberación.

"Quería demostrar la debilidad del sistema", contaba. Pero su ofensiva no terminó ahí: vendió esos datos y se lucró con ellos. "Desconozco el uso que se les ha dado. Los han podido usar para bien o para mal", confesaba.

Durante aquella charla, también reveló que El Pequeño Nicolás llegó a solicitarle "información política" sobre Isabel Díaz Ayuso y otras personalidades. "Hay un listado", aseguraba.

Sobre su experiencia en prisión, habló sin filtros: "Llega un punto en el que ya cansa, no dormir, estar pendiente… ¿y para qué me ha servido?". Y reconocía que el paso por la cárcel le había marcado: "Siendo sinceros, esta última vez me ha cambiado bastante. Podría decir que me ha venido bien".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

