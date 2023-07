Equipo de Investigación localizó en Yecla, Murcia, a Roque Rubio, un hombre que fue estafado al buscar un apartamento para pasar sus vacaciones de verano en Benidorm. El hombre explicó que se puso en contacto con quienes ofertaban el piso a través de Internet. En ese momento, le mandaron imágenes para mostrarle la oferta. "Me lo alquilaban por 1.100 euros para 15 días, cuando se suele alquilar por 1.800; era 700 euros menos", recuerda.

Así, Roque reconoce que le extrañó al principio, pero pensó "que era un chollo". ·En ese momento, le pidieron la "mitad de señal". "Me metían prisa. Al segundo día de no hacer el ingreso, me llamó y me dijo que si le iba a hacer el ingreso, que había mucha gente esperando y lo tenía que alquilar", contó el estafado, quien dijo que finalmente ingresó 580 euros y formalizó la reserva por WhatsApp. Sin embargo, resultó que ese piso por el que había pagado 580 euros de señal no existía.

