En busca de sus vacaciones perfectas, multitud de personas llegan hasta una página web que ofrece suculentas ofertas de alquiler veraniego. Sin embargo, lo que a simple vista parece ser un chollo, realmente resulta un engaño monumental, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2018 que laSexta vuelve a emitir este viernes.

Un apartamento de 100 metros con piscina, dos habitaciones, vistas al mar y garaje en Benidorm no suele bajar de los 1.800 euros por quincena. Sin embargo, hay ofertas que están en los 1.100.

Roque Rubio, un ciudadano de Murcia, fue estafado al intentar alquilar esta vivienda: "Me puse en contacto a través de Internet y ellos me mandaron unas imágenes en las que se veía lo que ofrecían. A mí me extrañó al principio porque normalmente era un poquito más caro. Al ver lo que me ofertaban pensé que era un chollo".

"Me pidieron una señal, la mitad del precio. Ingresé 580 euros, la formalicé por WhatsApp. Me metieron prisa, al segundo día de no hacer el ingreso, me llamaron y me dijeron que había mucha gente esperando", añade.

Las víctimas abonan la reserva y esperan sus ansiadas vacaciones, pero cuando llegan al lugar, en pleno paseo marítimo, descubren que les han estafado porque su ansiado apartamento no existe.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta vuelve a emitir este viernes.