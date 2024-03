Alín Bogdan, pareja de La Veneno cuando ella falleció en noviembre de 2016, habla por primera vez sobre lo que pasó y lo hace con Equipo de Investigación. El hombre reacciona a las declaraciones que hicieron familia, amigos y conocidos de La Veneno sobre él y cuenta cómo conoció a la que fue su novia: "Yo tenía 20 años cuando conocí a Cristina en 2014; yo trabajaba como chico de compañía, me quedé sin dinero y se me acercó en la Puerta del Sol", recuerda.

Así, Alín asegura que él "no sabía" que Cristina Ortiz era famosa, "y tampoco sabía que era transexual", sino que pensaba que "era una mujer". "Fuimos a tomar un café, me invitó a comer algo y le expliqué mi situación. Venía de Sevilla a Madrid a buscarme la vida como escort legalmente", relata Alín, a lo que añade que él creía que después fueron a la casa de ella, donde vio "cuadros con mucho estilo", por lo que le preguntó si trabajaba de modelo. "Ella me gustaba, me atraía mucho", expresa. Puedes ver el testimonio del exnovio de La Veneno en el vídeo principal que acompaña a esta noticia.