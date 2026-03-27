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Dicen que estaba "provocando"

"Grababa los culos de las mujeres": el comportamiento en la boda de Torrejón del autor del atropello mortal

El tío de la novia afirma que vio al autor de los hechos grabando "el culo de las mujeres" y le acusa de estar "como provocando" por "tocar las palmas de mala manera": "Cogí y me retiré".

"Grababa los culos de las mujeres": el comportamiento en la boda de Torrejón del autor del atropello mortal

Micael, condenado por atropellar mortalmente a cuatro personas en una boda de Torrejón, se presentó en el enlace sin invitación alguna y, dicen los allí presentes, "como provocando". Así lo asegura el tío de la novia, que afirma que le vio "grabar los culos de las mujeres".

"Yo sí vi cómo grababan a las mujeres. Grababan sus culos, que me perdonan las mujeres, pero eso lo vi yo también", ha afirmado.

E insiste en la actitud del acusado en el evento: "Tocaba las palmas de mala manera, como provocando".

"Entonces yo cogí, me retiré y ya está", expresa el tío de la novia sobre el comportamiento del principal sospechoso del atropello.

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