El jurado popular declaró a Jorge Ignacio Palma culpable de las muertes de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas. Sin embargo, estos homicidios fueron solo una parte del rosario de delitos a los que se enfrentaba el acusado. Los testimonios de otras ocho mujeres, las supervivientes de Palma, fueron claves en el juicio.

Precisamente, una de ellas accedió a hablar con Equipo de Investigación en mayo, poniendo así voz a las víctimas fallecidas. La mujer contó que durante el primer encuentro con el asesino este fue "muy agradable y tranquilo", y que este incluso se interesó por saber de ella, y le preguntó si le importaría que en otro encuentro hicieran una 'fiesta blanca' con cocaína.

Jorge Ignacio Palma contrató sus servicios hasta en tres ocasiones. "En los encuentros, su objetivo es que yo consuma, pero él no consume", recordó, tras lo que relató cómo fue el tercer encuentro entre ambos: "Llegamos a la habitación, me paga, nos duchamos, me pide el cuchillo y el plato para la cocaína; pintó unas rayas, bastante exageradas, muy muy grandes, me hago una y vuelve a pintar otras dos, y yo le digo: 'No, hasta que tú no te hagas ninguna, yo no me hago ninguna más', y dice que 'vale', pero me empieza a introducir piedras en la vagina, pero meto los dedos y las saco, y discuto con él". Puedes escuchar el aterrador relato de la joven, que narra con detalle cómo logró "librarse de milagro" en la entrevista del vídeo principal de esta noticia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de junio que hemos recuperado a raíz de que el jurado popular declarase culpable a Jorge Ignacio Palma de las muertes de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela.