El fin de semana de Marta con Nelson un mes después del asesinato de Iván: "Hace hincapié en si hay jacuzzi"

Rocío Díaz, dueña de una casa rural en Toledo, ha contado en Equipo de Investigación cómo Marta y Nelson, condenados a penas de cárcel por el asesinato de Iván, pasan un fin de semana allí apenas un mes después de morir quien es la pareja de ella. "Él me llama y me pide si tenía fechas disponibles, para dos personas", cuenta.

"Me hizo hincapié en la reserva en que si había jacuzzi en la casa. le digo que sí. Pido que me den los datos de una persona. Me dan los de Marta y les hago un contrato tipo", expone la dueña de dicho lugar.

Y muestra, además, el dormitorio donde estuvieron los dos: "Cama de matrimonio, y acceso directo al baño o bien por esta puerta o por el salón. Este es el jacuzzi. Una pareja normal, ya está".