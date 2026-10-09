Los expertos en numismática cuestionan el valor de los billetes dorados que se vendían por miles de euros: "Yo, desde luego, no pagaría más de un euro o dos por tener una cosa así en mi casa"

El equipo del programa ha encontrado en eBay billetes que parecen iguales a los que vendía Salvador Romero cantidades muy superiores. Uno de los ejemplares comprados por el equipo cuesta 4,59 euros, mientras que el mismo tipo de artículo se ofrecía a través de Renovatio, por el estafador, por 100 euros más IVA.

¿Cuánto valen realmente los billetes dorados que comercializaba el estafador Salvador Romero? Para responder a esa pregunta, Equipo de Investigación compra algunos artículos aparentemente idénticos a los que se anunciaban en Renovatio Global Internacional y los compara con los adquiridos por uno de los clientes de la empresa.

El equipo del programa ha encontrado en eBay billetes que parecen iguales a los que vendía Salvador cantidades muy superiores. Uno de los ejemplares comprados por el equipo cuesta 4,59 euros, mientras que el mismo tipo de artículo se ofrecía a través de Renovatio por 100 euros más IVA. Al ponerlos uno junto al otro, ambos resultan aparentemente iguales.

Para comprobar su valor, el programa acude a una convención de numismáticos profesionales. Allí, muestra uno de los billetes a José Antonio Castellanos, experto en numismática, y le pregunta por su precio. El especialista explica que no se trata de un billete convencional de papel o polímero, sino de una pieza fabricada sobre metal.

El experto considera que estos artículos no son billetes de una denominación real ni ejemplares que hayan circulado como dinero. También señala que suelen comercializarse en páginas web de origen chino y que, a su juicio, no tienen un interés numismático que justifique los precios anunciados.

Sobre uno de los ejemplares que se ofrecía por 5.000 euros, calcula que su valor al público podría situarse entre tres y cinco euros. "Yo, desde luego, no pagaría más de un euro o dos por tener una cosa así en mi casa", confiesa Castellanos sobre otra pieza.

La conclusión del especialista es contundente: considera que los compradores que esperan que estos artículos se revaloricen hasta alcanzar cantidades extraordinarias han hecho "un mal negocio". Sus declaraciones ponen el foco en la diferencia entre el precio al que se vendían los billetes y el valor que les atribuye un profesional, una de las cuestiones centrales de la investigación sobre la presunta trama.

Años después, compradores empezaron a reclamar su dinero, momento en el que Conacce Chaplain rompió con Salvador. Tras su expulsión, crea su propia asociación, SACFEC. Rosa López o Chenoa reforzaron la imagen solidaria que Salvador quería expresar en redes sociales. La campaña llegó hasta Nueva York, donde Romero recibía hasta a seguidores. "El objetivo era ayudar a las personas", explica su hermana.

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