Equipo de Investigación entrevistó a Juan José Gallego, exorcista oficial de Cataluña, en un programa de 2014 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

El exorcista muestra en el vídeo superior a estas líneas cómo se hace una ceremonia. Además, asegura que suele haber "más mujeres que hombres que reclaman ayuda" y que incluso ha tenido algún caso de niños.

Gallego explica que durante el proceso lo más común son "movimientos físicos" y "blasfemias". "No he visto levitar a nadie, he visto a personas pegar saltos de dos y tres metros desde el suelo", explica.

Unas de las personas que más le marco fue un "muchacho de 16 o 17 años". "El tío salta con una voz: 'Te mando y te ordeno que no reces más padrenuestros', en un latín perfecto".

Durante el encuentro, le suena el teléfono y revela que son los supuestos poseídos los que le llaman. "En este caso es un matrimonio. Todos venían subjetivamente convencidos de que tenían influencia demoníaca. No digo de posesión, pero influencia demoníaca", confiesa el exorcista.

En solo media hora recibe hasta tres llamadas, asegura estar desbordado por los que él llama 'pacientes'. "No creo en el demonio con rabo y cuernos, creo en un espíritu que actúa de manera sibilina, no vemos todos. Y nos hace un daño atroz", concluye.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2014 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.