Equipo de Investigación viajó hasta un convento de dominicos en Barcelona para poder hablar con un exorcista, ya que en Madrid se negaron a ser entrevistados. En la capilla les recibió Juan José Gallego, el único exorcista autorizado por el Obispo en toda Cataluña en 2014, cuando se rodó el programa que se ha vuelto a emitir este domingo.

Gallego explica que "hay bastante demanda" de sus servicios, pero que "posesiones, hay pocas". "Yo creo que sí he tenido varias. No más de una docena", aseguró.

"Recibo cuatro o cinco (personas) por la mañana y dos o tres por la tarde de lunes a viernes", detalla en el vídeo superior en el que explica cómo es su día de trabajo. "Los exorcismos los realizo aquí, a no ser que se trate de personas que tienen grandes movimientos y se pueden hacer daño. Tengo una colchoneta y a los peligrosos los ponemos en el suelo y ahí pueden moverse un poco", continúa mostrando el lugar del exorcismo.

Respecto a cómo se hace una ceremonia, el exorcista detalla que empieza con "una oración". Además, asegura que suele haber "más mujeres que hombres que reclaman ayuda" y que incluso ha tenido algún caso de niños. Durante el proceso lo más común son "movimientos físicos" y "blasfemias". "No he visto levitar a nadie, he visto a personas pegar saltos de dos y tres metros desde el suelo", explica.

Gallego asegura que no le importa, que haya quién no le crea: "Yo quiero ayudar. Sé que el demonio existe y trabaja". "Puede ser que algunos casos sean enfermedades, yo no lo niego", concluye convencido de su misión en la Iglesia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2014 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.